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Wanhaber / Ramazan Çetin

İranlı turistlerin yoğun olarak kullandığı Kapıköy Sınır Kapısı’nın zaman zaman yaşanan problemlerle gündeme gelmesinin ardından AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, sınıra giderek yetkililerle istişarelerde bulundu.

Kapıköy Sınır Kapısını ziyaret eden ve burada yetkililerden bilgi alan Kayatürk, acil çözüm bekleyen sorunların çözümü için istişarelerde bulunulduğunu kaydetti.

Kayatürk, “Kapıköy sınır kapısını ziyaret ettik. Acilen çözülmesi gereken problemleri Türkiye ve İran makamları ile konuştuk…” dedi.

Milletvekili Kayatürk, Kapıköy dönüşü Saray ve Özalp ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.