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WanHaber – Fatma Öztürk

Yaz aylarında, düğün sezonlarının başlamasıyla beraber artan havai fişek gösterilerine ilişkin Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkanı Necdet Takva’dan yorum geldi.

Havai fişeklerin, başta kuşlar olmak üzere pek çok hayvana zarar vermesi, yangın riski gibi birçok sorunu ortaya çıkarması, gürültü kirliliği yaratması gibi olumsuzlukları barındırması bilinen bir gerçekken, VANTSO Başkanı Takva bu duruma dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

“HAVAİ FİŞEK İŞİ HİÇ HAVALI DEĞİL”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkanı Necdet Takva, düğünlerde sıkça kullanılan havai fişeklerin tehlike arz ettiğini şu ifadelerle dile getirdi; “Geçmiş vakitte yazmıştım, yine yazayım! Havai fişek işi hiç havalı değil. Gelin bu işten vazgeçin. Özellikle gençlerin düğün gibi eğlence zamanlarında heveslendikleri bu görsellik, birçok tehlikeyi barındırıyor.”