Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı dalgıç ekipleri tarafından kayıp genci bulmak için yoğun çaba harcandı.

Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ın cansız bedeni aramaların 9’uncu gününde Çarpanakadasının Kampüs sahiline uzanan kesimin 500 metre açığında bulundu.

Hanal’ın cansız bedeni, sahil güvenlik ve polis dalgıç ekipleri tarafından uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) cihazı ile tespit edildiği noktadan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.