Bitlis'in Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü polisleri, Van Gölü’nde yürütülen balıkçılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde; balıkçı gemilerindeki ağların uygunluğu, avlanan balıkların yasal boy limitlerine uyumu, gemi ruhsat tezkerelerinin geçerliliği, gemilerde görevli personelin belge ve evraklarının tamlığı detaylı şekilde kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde herhangi bir aksaklık ya da olumsuzluğa rastlanmazken, balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde sürdürüldüğü tespit edildi. Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Van Gölü’nde sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak, doğal kaynakları korumak ve balıkçıların bilinçli avcılık yapmalarını temin etmek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.