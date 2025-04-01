Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Van Gölü’nün su sıcaklığının normalde ortalama 6 derece olması gerekirken, bugün 8,5 dereceye ulaştığını belirterek, bu artışın göl ekosistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Van Gölü su sıcaklığındaki 2,5 derecelik artışı vurgulayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sarı, bu durumun hem balıkların göç zamanını erkene çektiğini hem de avlanma yasağının daha büyük bir önem kazandığını ifade etti.

“GÖÇ YOLCULUĞUNU ERKENE ÇEKECEK”

Su sıcaklığındaki artışın beraberinde balıkların erken göç etmesine yol açacağını belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, şöyle dedi:

“Van gölü su sıcaklığı en fazla 6 derece olmalıydı, ama şu anda 8.5 dereceyi bulmuş durumda, ciddi bir değişimle karşı karşıyayız. Su sıcaklığının artışına bağlı olarak balık göçü artık daha erken başlayacak. Bu durumda avlanma yasağının önemi ortaya çıkıyor, bu yasağın daha sıkı uygulanması lazım.”

Erciş ve Muradiye ilçeleri arasında bulunan Morgedik Barajı’nın, inci kefalinin göçünü kolaylaştırmak için kritik bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van balığı göç sezonunda Morgedik Barajı’ndaki suyun, kuruluş amacına uygun şekilde balıkların göçüne destek için kullanılması gerekiyor. Bu, göçü kolaylaştırmak için şart. Van balığı göç sezonunda Morgedik Barajındaki suyun kuruluş amacına uygun olarak balık göçüne destek amacıyla kullanılması gerektiği konuları konuşuldu. Van’ın şehir planları bin 652 metre kodunun aşağısını kapsıyor. Göl dönemsel olarak yükseldiğinde bu kodun altındaki yerleşimler zarar görebilir.”

Prof. Dr. Mustafa Sarı açıklamalarında; baraj suyunun doğru kullanımıyla balık göçünün desteklenmesi gerektiğini ifade ederken, şehir planlamasında da gölün doğal döngüsüne uyum sağlanmasının önemine vurgu yaptı.