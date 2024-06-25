Van Gölü'ne kıyısı bulunan Edremit, Gevaş, Tuşba ve Erciş ilçelerinde yaz mevsimi nedeniyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor. Yüzmenin yanı sıra Van Gölü'nde yapılan çeşitli etkinlikler düzenleyen Vanlılar, keyifli bir gün geçiriyor. Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü sahilleri, hafta sonu serinlemek ve günlerini iyi geçirmek isteyenlerle dolup taştı. Van'ın kuzey bölgeleri olarak bilinen Mollakasım, Amik, Ayanıs sahilleri on binlerce kişinin tercihi oldu.

Hafta sonu park ve mesire alanlarına gitme imkânı bulan Vanlılar, ailece güzel havanın tadını çıkardı. Edremit ve Tuşba ilçesindeki piknik ve mesire alanları başta olmak üzere kentin önemli tarihi ve turistik mekânları dinlenmek için gelen vatandaşlarla doldu taştı. Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, Van Gölü sahilinde kahvaltıdan öğle yakılan mangala ve akşam çayına kadar uzun saatlere kadar pikniğin tadını çıkardılar. Piknik ve mesire alanına akın eden vatandaşlar, sosyal etkinliklerle güzel bir gün geçirdi.

Çok sayıda güzel koyları ve sahilleri bulunan Van Gölü'ne akın eden bölge halkı sodalı suda serinliyor. Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor. 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis'tekileri değil, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir ediyor. Van'da Haziran ayının ikinci haftası ile birlikte hava sıcaklıkları 30-35 derece arasında seyretmeye başladığı için vatandaşlar Van Gölü sahillerine akın ediyor.

Özellikle hafta sonu birçok vatandaş, sıcaklardan bunaldığı için sahillerde piknik yaptı. Mollakasım, Amik, Ayanıs sahilleri onbinlerce kişinin tercihi olurken, Edremit, Gevaş ve Tuşba ilçesindeki piknik ve mesire alanları başta olmak üzere kentin önemli tarihi ve turistik mekânları dinlenmek için gelen vatandaşlarla dolup taştı. Çok sayıda güzel koyları ve sahilleri bulunan Van Gölü'ne akın eden bölge halkı sodalı suda serinliyor.

SAHİLLER KİRLETİLMEYE DEVAM EDİYOR

Mollakasım, Ayanıs hattındaki sahil şeridi olmak üzere Van Gölü sahilleri pikniğe gelen duyarsız vatandaşlar tarafından acımasızca kirletilmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin kavurucu sıcaklığı ve bayram tatiliyle birlikte özellikle hafta sonu Van Gölü sahillerine akın eden vatandaşlar, çöplerini piknik yaptıkları yerlere bırakarak sahilleri çöplük alanına dönüştürdü. Van Gölü sahillerine duyarsız vatandaşlar tarafından etrafa atılan çöpler kirliliğe neden oluyor. Sıcak havalarla birlikte Van Gölü'ne akı vatandaşlar, çöplerini sahile atmaları sonucu ortaya istenmeyen manzaralar çıkıyor. Duyarsız insanların attığı pet şişeler, poşetler, kavun- karpuz kabukları, yiyecek ambalajları, çocuk bezi, gibi çöpler kirlilik oluşturuyor. Başta Mollakasım, Ayanis hattındaki sahil şeridi olmak üzere Van Gölü sahillerine piknik için giden vatandaşlar, çöplerini piknik yaptıkları yerlere bırakıyorlar. Bu da sahillerde çöp kirliliğine neden oluyor.

VAN GÖLÜ SAHİLİNDE HALAY ÇEKTİLER

Öte yandan serinlemek için Van Gölü'ne akın eden birçok kişi, halaylar çekerek unutulmaz bir yaşadılar. Araçlarını sahile kadar getiren gençler, çalınan müzikler eşliğinde halaylar çekti.

SEYRİNE DOYUMSUZ GÜN BATIMI

Günün sonunda Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşanan gün batımını izleyen ve bu anı cep telefonlarıyla kaydeden piknikçiler daha sonra buradan ayrıldı.

RÜZGÂR VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Öte yandan Pazar günü akşam saatlerinde rüzgâr ve yağmur bazı kesimlerde etkisini attırdı. Van Gölü sahilinde rüzgâr ve yağmurdan etkilenen bazı vatandaşlar, erken saatlerde evlerinin yolunu tutarken, bazı vatandaşlar ise yağmur ve aşırı rüzgâra rağmen geç saatlere kadar piknik yaptı.