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Adilcevaz ilçesi sınırları içerinde bulunan Van Gölü sahilinde, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suyun çekilmesi devam ediyor.

Suyun çekilmesiyle birlikte mikrobiyalitlerde gün yüzüne çıktı. Adeta mikrobiyalit tarlasına dönüşen Van Gölü sahili, vatandaşları şaşırttı.

Ünal Emen isimli vatandaş, “Bir zamanlar içinde yüzdüğümüz Van Gölü giderek yok oluyor. Van Gölü sahilleri yok olursa inanın her şeyimiz yok olur demektir.

Hep kuraklık diyoruz ama çevrede binlerce su kuyusu var. Birileri bilinçsiz tarımsal sulamaya dur desin” dedi.