Çitören Mahallesi sınırlarındaki kıyılar, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan güzelliğe bürünüyor.

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Çiçek açan badem ve kayısı ağaçlarının, Süphan Dağı, Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleştiği kıyılar, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

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Bölgeye gelen ziyaretçiler doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulurken, fotoğraf tutkunları da ortaya çıkan manzarayı görüntülemeye çalışıyor.

Ziyaretçilerden Halil Yetmez, AA muhabirine, ilkbaharla Van Gölü kıyılarında seyrine doyum olmayan manzaraların oluştuğunu söyledi.

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İlk defa Çitören Mahallesi'ndeki kıyıları gördüğünü belirten Yetmez, "Karlı Süphan Dağı, Van Gölü ve çiçek açan badem ağaçlarıyla eşsiz bir görüntü ortaya çıkmış. Daha önce buraya gelmemiştim. Görülmeye değer bir yer. Havanın güzel olmasıyla çok sayıda ziyaretçinin geldiğini gördüm. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA