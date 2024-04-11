Van Gölü Aktivistleri ve Spor Kulübü Van ve Bitlis olmak üzere tüm bölgedeki etkinliklerini sürdürüyor. 13 Nisan Cumartesi günü Mutki'ye doğa yürütüşü düzenleyecek olan Van Gölü Aktivistleri, katılım çağrısı yaptı.

İşte Van Gölü Aktivistleri'nin o paylaşımı:

📌 DOĞA YÜRÜYÜŞÜ (Mutki/Bitlis)🏞️ 📌Van Gölü Aktivistleri ve Spor Kulübü olarak bu hafta sonu dağcılık grubumuzla Bitlis’te bulunan “Mutki Gümüşkanat Şelalesi” etkinliği düzenliyoruz.

📍Hareket Yeri:

📆 13 Nisan 2024

👉Saat Kulesi/Tatvan

⏰ 09:00