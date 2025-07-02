Van’a ait bir otobüs firmasının Elazığ il sınırları içerisinde saldırıya uğraması kentte büyük yankı uyandırırken tepkilere neden oldu.

Saldırı sonrası birçok kesimden tepki paylaşımları yapılırken bir paylaşımda Van Gölkentliler Taraftarlar Grubundan geldi.

“VİCDANDAN UZAK BİR ANLAYIŞIN NE İLK NE DE SON SALDIRISIDIR”

Sosyal medya üzerinden yapılan tepki paylaşımında, “Elazığ güzergahını kullanan Van Gölü firmamıza ait yolcu otobüsünün Elazığ'da planlı bir şekilde saldırıya uğradığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu saldırı, kamuoyunun şaşırdığı bizlerin ise yıllardan beri mücadele ettiğimiz kokuşmuş, korkak ve vicdandan uzak bir anlayışın ne ilk ne de son saldırısıdır. Kamuoyu hafızasında da yer aldığı üzere, 8 Şubat 2025 tarihinde benzeri şekilde, futbolcularımızın ve teknik heyetimizin içinde bulunduğu takım otobüsümüz planlı ve programlı bir biçimde, alçakça kurulmuş bir komplo ile saldırıya uğramış, canlarına kast edilmişti.” denildi.

“CEZAİ İŞLEMLERİN EN ÜST LİMİTTEN UYGULANMALI”

Paylaşımın devamında, “Bugün karşılaştığımız bu saldırının, o tarihte yaşanan vahim olayların ardından Elazığ'ın mülki amirleri tarafından geçiştirilmek üzere “bir-iki gencin yapmış olduğu cahillik" şeklinde nitelendirilmesinin doğurduğu netice olduğu bilinmelidir. O söylemlerden güç alan güruh, bugün korkusuzca ve hiç düşünmeden, onlarca insanın can kaybı ile sonuçlanabilecek yeni bir eyleme daha imza atmış ve ileri tarihte yaşanabilecek yeni olayların da sinyalini vermiş bulunmaktadır. Bu sebeple, buradan yetkili mercilerden derhal bu vahim olayın faillerinin bulunmasını, bir daha yaşanmaması adına cezai işlemlerin en üst limitten uygulanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Saldırıya uğrayan hemşerilerimize ve Van Gölü firmamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Van Gölü çocukları unutmaz!” ifadelerine yer verildi.