ÇSGB, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği (MEGDER) öncülüğünde ve Van Sanayici İş Adamları Derneği (VANSİAD) paydaşlığında yürütülen “Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor” Projesi Doğu Anadolu Bölgesi (TRB2) illerini kapsıyor.

Ocak ayında ilk çalıştayı düzenlenen “Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor” Projelerinin son aşamalarına gelindi. Proje kapsamında 53 meslek lisesi ve üniversite mezunu genç, robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleri ile alanda nitelikli hale geldi.

Proje kapsamında, “Dünyada ve Türkiye’de Bilişim Sektörü Gelişmeleri”, “Sektörlerle Buluşuyoruz”, “Cinsiyet Rolleri” gibi farklı başlıklar altında seminerler düzenleniyor.

Toplam 641 saat eğitim ve yaklaşık 5 ay tam zamanlı şekilde devam edecek bir sürece yayılan, “cinsiyet eşitliği odaklı” ve “geleceğin insanına yakışır işleri” kapsamında yürütülen proje, Van’da ikamet eden 17-39 yaş arası gençlere verilen eğitimlerle son aşamalarına geldi.

Sektöre dair deneyim aktarımında bulunulan seminerlerde MEGDER Temsilcisi Mehtap Tanrıverdi de bulundu.

4 Temmuz Perşembe günü ise İpekyolu Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda saat 10.00’da “Cinsiyet Rolleri” semineri verilecek.