Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) öncülüğünde bu yıl 2.si düzenlenen ‘Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’ bugün tamamlanacak.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda Van ve birçok ilden yöresel ürünler sergilenirken, çeşitli lezzetler sunuluyor.

Van’ı gastronomide ön plana çıkarmak, yöresel ürünlerin tanıtımını yapmak gibi amaçlar güden fuara ilgi büyük oldu. Hafta sonu olması ve fuarın son günü nedeniyle bugün katılımın yoğun olması bekleniyor.

Trabzon’un konuk il olduğu fuara, 81 ilden 55 yerel, 9 kadın kooperatifi, 24 firma ise çeşitli illerden toplam 88 firma katılım sağlıyor. Fuarda, katılım sağlayan illerin yöresel ürünleri tadıma sunuluyor ve satışı gerçekleştiriliyor.