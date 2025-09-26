Renkli görüntülere sahne olan fuarda dikkat çeken stantlardan biri de İran standı oldu.

Fuar kapsamında Wanhaber’e konuşan İran standı sorumlusu Maryem Mirzaei, Tebriz’den geldiklerini ve fuarı beğendiklerini söyledi.

“YÖRESEL YEMEKLERLE KATILDIK”

Van’ı ve fuarı çok beğendiklerini dile getiren Mirzaei, “Bizim İran’da bir eğitim akademimiz var ve ben orada aşçılık üzerine öğretmenlik yapıyorum. Okulumuzda uluslararası geçerliliği olan sertifikalar veriyoruz. Bu fuara İran’ın yöresel yemekleri ve tatlılarıyla katıldık.” dedi.

“ÇOK RENKLİ VE ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİMİZ VAR”

İran mutfağının Türk mutfağına benzer şekilde çok zengin olduğunu vurgulayan Mirzaei, “Türk mutfağından her zaman bahsedilir. Bizim de aynı şekilde zengin mutfak kültürümüz var. Çok renkli ve çeşitli ürünlerimiz mevcut. Ürünlerimizi özenerek ve süsleyerek hazırlıyoruz. Fuar da çok güzel düzenlenmiş. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnsanlar ürünlerimize büyük ilgi gösteriyor, merakla gelip soruyorlar.” ifadelerini kullandı.

“İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

Mirzaei, fuarda sergiledikleri bazı ürünlerin isimlerini de sıralayarak, “Havuç yahnisi, sebzeli yahni, tavuklu bakla pilavı, tavuklu pilav, Tebriz yaprak sarması, Tebriz köftesi, kurabiyeler, noga, sarı şile, erişte çorbası, abgora çorbası, keşk patlıcan, geyganaklar, reçeller, turşular, pastalar, lokumlar ve birçok tatlı çeşidimizi ziyaretçilere sunduk. İlgi bizi çok memnun etti. Bundan sonraki fuarlara da katılmak isteriz. Stantlarımıza gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Renkli ve özenle hazırlanan ürünleriyle fuarın en dikkat çeken stantlarından biri olan İran mutfağı, ziyaretçilere tanıtıldı.