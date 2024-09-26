Trabzon’un konuk il olduğu, 81 ilden 55 yerel, 9 kadın kooperatifi, 24 firmanın ise çeşitli illerden olmak üzere toplam 88 firmanın katılımı, çeşitli etkinliklere sahne olan fuar Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde 12-15 Eylül tarihleri arasında açılışı düzenlenmişti.

Fuar sonrası Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) yönetim kurulu tarafından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

“FUARA KATILIMCI SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ OLDU”

Değerlendirme toplantısında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Geçen yıl gerçekleştirilen fuara göre yüzde 200 üzerinde katılımcı sayısında artış oldu. 2023 yılında gerçekleşen fuarın ziyaretçi sayısı 22 bin 875 kişi iken 2024 yılı ziyaretçi sayısı 39 bin 341 kişi oldu. Tespit ettiğimiz durumlardan biri de üniversitenin akademik yılının açılışının olmaması. Üniversitemiz açık olsaydı daha fazla katılım gerçekleşecekti. Bu durumu göz önünde bulundurarak önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz 3. fuarın açılışını üniversitenin akademik açılışından sonra gerçekleştireceğimizi planlıyoruz.” dedi.

“KURUMLARIN DESTEĞİ BİZİ MEMNUN ETTİ”

Bu yıl ilk kez uluslararası katılımın olduğunu belirten Başkan Necdet Takva, “İran İslam Cumhuriyetinden firmalar ve ünlü şefler katılım sağladı. Bu da bizlerde büyük memnuniyet yarattı” diye kaydetti.

Geçen yıla göre bu yıl daha fazla kurumun desteğini gördüklerini de belirten Takva, “Özellikle Van Büyükşehir Belediyesinin katılım sağlaması bizim için çok önemli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katılımı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin birçok bölümüyle katılım sağlaması, KOSGEB ve DAKA’nın destek sağlaması, yine bununla beraber Van Valiliğimizin destek vermesi bizleri mutlu etti ve bunlarla beraber birçok ilin Ticaret ve Sanayi odaları ile Ticaret Borsalarının katılım sağlamaları son derece önemli oldu” ifadelerini kullandı.

2025 FUAR TARİHİ BELLİ Mİ?

Gelecek yıl fuarın konuk ilinin Balıkesir Edremit İlçesi olacağını belirten Takva, “2025 yılı için fuar tarihimizi 25-28 Eylül tarihleri olarak planlıyoruz. Bu yıl tasarruf tedbirleri uygulanmasına rağmen iyi bir ivme kazandık. İnşallah gelecek yıl düzenleyeceğimiz fuar daha da kapsamlı olacak” şeklinde konuştu.

GÜLER: FUARIMIZ İLK 3’TE YER ALIR

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, “Günümüz şartları göz önüne alındığında fuarın bu kadar güzel geçeceğini ummuyorduk. Bu tür organizasyonlar çok risk taşır. Çünkü önünüzü göremiyorsunuz ekonomik olarak. Ama ticaret odamızın öncülük yapması bu riski almamıza çok büyük etken oldu. Türkiye çapında düşündüğümüzde yapmış olduğumuz fuar ilk üç sırada yer alır. Katılımcı ve ziyaretçi sayımız çok iyi seviyelerdeydi. Firmalarımızın yüzde 95’i memnun kaldı. İnşallah fuarlarımız büyüyerek devam edecek” ifadelerine yer verdi.

ÇELİKTAŞ: FUAR ALANINDA 1. LİG’DE OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİZ

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise, “Kentimiz için güzel oldu. Fuar alanında 1. Ligde olduğumuzu söyleyebiliriz. Çok firma ve illerin odaları katıldı. Katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Özellikle basın mensuplarına göstermiş oldukları destek için teşekkür ederim. Gelecek yılın çalışmalarına şimdiden başladık. Daha güzel çalışmalar elde edeceğiz. Çalıştık ve güzel oldu.” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına; Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Gültepe, Kadir Gülgeldi, Reşit Yaren ve Veysel Parin, TOBB Van Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Can Sari ve Başkan Yardımcısı Taner Han ile Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ve Başkan Yardımcısı Yakup Karaer katıldı.

Toplantı soru cevapla sona erdi.