T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Van Ferit Melen Havalimanı'nın 2023 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ferit Melen Havalimanı'nda Mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 133 bin 753 olurken, Mayıs ayında, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 433'e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplamda bin 123 ton olurken, 2023'ün ilk beş ayında Van Ferit Melen Havalimanı'nda yolcu trafiği 634 bin 323, uçak trafiği 6 bin 556, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 5 bin 695 ton olarak gerçekleşti.

Van bölge gazetesi