Wanhaber / Ramazan Çetin

2002 – 2023 Eğitim Öğretim Sezonu, bugün dağıtılan karnelerle birlikte sona eriyor. Öğrenciler ve öğretmenler yorucu bir maratonun ardından bugün tatile çıkacak.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Van’da da öğrenciler ve aileleri karne heyecanı yaşıyor. Okullarda sabah saatlerinden itibaren karne dağıtım töreni düzenlenirken, başarılı olan öğrencilere de takdir ve teşekkür belgesi veriliyor.

Van’da yaklaşık 19 bin öğretmen ve 300 bini aşkın öğrenci bugün yaz tatiline girmiş olacak.