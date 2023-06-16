Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte meyve fiyatlarında beklenen düşüş görülürken, sebze fiyatlarında ise beklenen düşüş olmadı.

Fiyatları yüksek seyreden domates, salatalık, biber patlıcan gibi sebzelerin yaz mevsiminin gelmesine rağmen beklenen düşüş olmazken, daha önce 20-25 lira arasında satılan karpuzun kilogram fiyatı 5 TL'ye gerilerken, 30-40 TL arasında satılan kavunun kilogram fiyatı ise 10 liraya kadar düştü.

Tarlada ucuz fiyata satılan domates, biber, salatalık, kabak ve patlıcan gibi sebzelerde, raflardaki fiyatlarıyla adeta cep yakıyor. Yağışlarla birlikte bu yıl tarlada mahsulün bol olması beklenirken, yaz mevsimi gelmesine rağmen sebzede beklenen düşüş olmaması vatandaşı düşündürüyor.

Tarla ile raf arasında ciddi fiyat farkı olurken, vatandaşlar ise sebze alırken kara kara düşünüyor. Kış mevsimi boyunca fiyattan en çok şikâyet edilen ürünler domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak olurken, yaz mevsimi gelmesine rağmen bu ürünlerde beklenen fiyat düşüşü halen olmadı. Meyvedeki fiyat düşüşü esnafı memnun ettiği gibi tüketicileri de memnun ederken, sebze fiyatlarında da önümüzdeki günlerde düşüş yaşanması bekleniyor.

Pazarda en çok satılan ürünlerinde başında gelen ve mutfakların vazgeçilmezlerinden olan domates 15-20 TL arasında alıcı bulurken, patates, soğan, biber, patlıcan ve salatalık 10 ile 15 TL arasında satıldığı belirtildi. Ülkedeki yüksek enflasyon sebebiyle tüketicin belini büken sebze meyve fiyatlarının yaşanan düşüşle birlikte hem esnafın hem de vatandaşın tekrardan yüzünü güldürmesi bekleniyor.

"TARLA İLE RAF ARASINDA CİDDİ FİYAT FARKI VAR"

Meyvede yaşanan düşüşü sebze fiyatlarında da beklediklerini belirten vatandaşlar, "Kentte havalar iyice ısındı. Yeni mahsuller tezgâhlardaki yerini aldı. Meyve fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Daha önce kilosu 20-25 liraya satılan karpuz bugün 5 liraya kadar düştü.

Ama sebze fiyatlarında maalesef beklenen düşüş henüz olmadı. Mutfağın vazgeçilmesi sebzesi olan domates bugün 15 ile 20 lira arasında satılıyor. Diğer sebzeler de aynı şekilde yüksek fiyattan satılıyor. Tarla ile raf arasında çok ciddi bir fiyat farkı var. Yağışlarla birlikte bu yıl tarlada mahsulün bol olması bekleniyor. Kış aylarında yüksek fiyatları nedeniyle şikâyet edilen sebze fiyatları, havalar ısınmasına rağmen henüz düşmedi. Geçtiğimiz aylara göre ufak bir kıpırdanma var. İnşallah önümüzdeki günlerde beklenen fiyat düşüşü olur" ifadelerini kullandı.

Van bölge gazetesi