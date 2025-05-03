Van Ferit Melen Havalimanı 1 Mayıs 2025 itibari ile 3 aylık kısmi kapanmaya girdi. Kısmi kapanmanın 5 Eylül’e kadar sürmesi planlanıyor. Bu süreçte havalimanı her gün 16:00 ile 07:00 saatlerinde uçuşlara kapalı olacak.

Van Ferit Melen Havalimanı 5 Eylül ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında ise tamamen kapanacak.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda kısmi kapanma başlarken, bu süreçte uçuş sayıları azaltılacak, yolcular Muş ve Ağrı havalimanlarına yönlendirilecek.

Aynı zamanda Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere diğer havayolu şirketleri Van’da diğer illerdeki havalimanlarını kullanmak için giden yolcular için ek seferler düzenleyeceğini duyurdu.

Pist bakım ve onarımı ve diğer alanlarda yapılacak çalışmaların 5 Aralık 2025 tarihine kadar bitirilmesi planlanıyor.