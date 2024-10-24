Kış mevsimlerinde çığ felaketinin en sık meydana geldiği kentlerden biri olan Van’da; 2020 yılında 42 vatandaşımız çığ altında kalarak yaşamını yitirmişti. Geçtiğimiz yıllarda çığ felaketlerinin yaşandığı Van’da, kış aylarının gelmesiyle beraber çığda arama kurtarma eğitimlerine ağırlık verilecek.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Van’da çığda arama kurtarma eğitimlerinin başlayacağını söyledi.

“200 KİŞİLİK ÇIĞDA ARAMA KURTARMA EKİBİ OLUŞTURDUK”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, geçtiğimiz sene AFAD personelleri dışında 200 kişilik çığda arama kurtarma ekibi oluşturduklarını aktardı.

Ulutaş, “Kış başlangıcı ile beraber artık sürecimiz çığ alanında arama kurtarma eğitimleri şeklinde olacak. Bu çığda arama kurtarma eğitimlerini hem kamu kurumlarımızla, çalışan personellerle hem de sivil toplum kuruluşlarımızla bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz. Geçen sene AFAD'ın dışında ilimizde 200 kişilik çığda arama kurtarma ekibi oluşturduk.” diye konuştu.

“BÜTÜN İLÇELERİMİZDE 100 KİŞİLİK ÇIĞDA ARAMA KURTARMA EKİBİ OLUŞTURACAĞIZ”

Van’ın 13 ilçesinde de çığda arama kurtarma ekipleri oluşturmayı hedeflediklerini belirten AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, “Bütün ilçelerimizde 100 kişilik çığda arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyoruz. İlimiz sadece deprem riskiyle karşı karşıya değil. Aynı zamanda heyelan, kaya düşmesi, toprak kayması bütün afetleri barındıran bir il. Bundan dolayı bizim de hazırlıklı olmamız, afetler gelmeden önce bunların planlamasını yapmamız gerekiyor. Risklerin azaltılması konusunda neler yapılması gerekiyorsa hepsini yapacağız.” diyerek yapılacak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.