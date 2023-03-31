İranlılar, Kapıköy Sınır Kapısı’ndan Van’a akın etmeye devam ediyor. Kapıköy’ün 24 saat esaslı çalışma sorunu konuşulurken, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da sosyal medya hesaplarından kapının 24 saat çalışma esasına geçilebileceğini duyurdu.

Takva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi: “Vakit geldi! Geçen hafta İranlı bürokrat dostum ile yaptığım görüşmede, İran tarafının Razi gümrüğünde 24 saat çalışma esasına geçileceği çalışmasında sona gelindiğini ve bu “agahî” yi duyurabileceğimi ifade etti. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun”

KAPIKÖY ARTIK 7/24 ÇALIŞACAK…

Takva, kapının 7/24 esaslı çalışmasını doğruladı. Takva, yaptığı paylaşımda, “Memnuniyetle ve büyük bir gururla söyleyebilirim ki; Ahir ömrümüzde Kapıköy/Razi gümrük kapımızın dün geceden bu yana 7 gün, 24 saat esaslı geçişlere açık hale geldiğini görmek nasip oldu.

Hizmetimizin ve ısrarlı talebimizin karşılığını görmüş olmanın mutluluğu ile hem ülkemin, hem de İran yetkililerine sonsuz teşekkürü borç biliyorum. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Şehrivan Gazetesi