TÜİK, İBBS 2023 yılı Yaşlı Profili Araştırmalarında 65 yaş ve üstü en az bir ferdin yaşadığı haneler sıralamasında aralarında Van’ın da yer aldığı TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi (TRB1-TRB2) en fazla hane sahibi yaşlı bireyin yaşadığı bölge oldu.

TRB bölgeleri arasında yer alan TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) illerinde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireyler, Türkiye’de en fazla yaşanılan konutun mülkiyet sahibi bölge olarak bildirildi.

Yüzde 91.2 oranı ile yaşadığı hanenin ev sahibi olan en fazla yaşlı birey TRB Bölgesinde yer alırken, kiracı olarak yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlı birey oranı ise yüzde 5.8 olarak bildirildi. Ev sahibi olmayan ama aynı zamanda kirada da yaşamayan yaşlı birey oranı ise yüzde 3.0 olarak kayıtlara geçti.