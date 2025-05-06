Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta play-off’lara kalan Artı Değer Van Spor FK, ilk sınavına 8 Mayıs günü Menemen Futbol Kulübü karşısında çıkacak. Temsilcimiz, bu sınavı geçerek yoluna devam etmeyi ve bir üst lige yükselmeyi amaçlıyor.

Artı Değer Van Spor FK hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da destek mesajları alıyor. Bir destek mesajı da Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu’dan geldi.

“1. LİG YOLUNDA YANINIZDAYIZ”

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve ligi 5. sırada tamamlayarak Play-off’lara kalan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK için destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Destek paylaşımlarından biri de Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu’dan geldi.

Daha önce Vanlı sanatçılar ve iş insanlarından, taraftarlar guruplarından gelen destek paylaşımlarına Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu da katıldı.

“VAN’IN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU TEMSİL EDİYORSUNUZ”

Artı Değer Van Spor FK’ye üstün başarılar dileyen Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, “Kıymetli Vanspor yönetimi, teknik ekibi ve değerli futbolcularımız; Şehrimizin gururu Vanspor’un 1. Lig mücadelesini büyük bir heyecan ve coşkuyla takip ediyoruz. Sizler sahada gösterdiğiniz azim ve mücadele ruhuyla sadece futbol değil, Van’ın birlik ve beraberlik ruhunu temsil ediyorsunuz. Vanspor, sahada sadece futbol oynamıyor, aynı zamanda Van’ın büyüklüğünü, tutkusunu ve mücadelesini temsil ediyor. Play-off sürecinde takımımıza üstün başarılar diliyoruz. 1. Lig yolunda yanınızdayız.” dedi.