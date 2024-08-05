Van’da trafik, imar, çevreyolu gibi sorunların çözüm beklediğini kaydeden Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, bu sorunların çözülmesi için adımlar atılmasının şart olduğunu vurguladı.

ÖZDEK: “SAĞLIKLI İMAR PLANINA GEÇİLEMEDİ”

Açıklamalarda bulunan Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Van’ın büyüyemediğini ve gelişemediğini, bunun en büyük nedeninin ise imar olduğunu” belirtti.

Özdek, “Van’da 1996 yılından bu yana sağlıklı bir imar çalışmasına geçilemedi. Planlamada çok sorun ve sıkıntı söz konusu. İmarda yaşanan sorunlardan dolayı da sağlıklı bir şekilde konutlaşmaya gidilemiyor. Konut stoklarında ciddi oranda erime söz konusu. İmar Van’ın önünde engel olarak duruyor. Bu sorunlar da her geçen gün büyüyor.” ifadelerini kullandı.

“VAN’IN KALKINDIRILMASI GEREKİYOR”

“14 yıldır çevre yolumuz bitmedi” diyerek sözlerine devam eden Özdek, “Van’da çevre yolundan dolayı ciddi anlamda yaya ve trafik sorunu yaşanıyor. Kentte imar olmadığı için ciddi bakımsızlık söz konusu. Van’da sosyal alanlar, yeşil ortam, aile ortamı, kentleşme namına neredeyse hiçbir şey yok. Diğer kentlere baktığımızda daha fazla sosyal ve yeşil alanlar, parklar yapılmakta. Şehrimizin diğer şehirlerden eksiği nedir? Güzide şehrimize baktığımızda her gün kısıtlı bir hayat sistemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizi üzüyor. Van’ın kalkındırılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“VAN’IN BİLEŞENLERİ ÇÖZÜM BULMALI”

Van’ın genel sorunlarına da değinen Özdek, “Turizm, tarım, hayvancılık, sınır ticareti ve sanayiyle Van’ın önü açılmalı. 80 km uzaklıkta bulunan sınır kapımızda Van’a gelmek isteyen turistlerin saatlerce kuyrukta beklemek durumunda kaldığı zamanlar oluyor. Sınır kapısı Van için bir velinimettir. Van’ın bileşenleri bir araya gelerek bu sorunlara neşter vurmalı, çözüm üretmeli. Yeni projeler, planlamalar yapılması gerekiyor. Çok acil bir şekilde imar planı yapılarak ciddi adımlar atılması gerekiyor.” dedi.

Acil olarak eylem planına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Özdek, sözlerini şöyle tamamladı;

“Özellikle Van’ın trafiği çok sorunlu. Yeni alternatif yollar yapılmalı. Van’ın çevre yolu şu ana kadar bitirilmiş olmalıydı. Yetkililere sesleniyorum; 14 yıldır çevre yolu açılmıyor. Son yıllarda 37 ilde viyadükler, tüneller, yollar yapılmış. Ama söz konusu Van’ın çevreyolu 15 yılda bitirilemedi. Çevre yoluna bağlı olarak 18. madde nedeniyle vatandaşlar mağdur oluyor. İnsanlarımız bunu hakketmiyor.”