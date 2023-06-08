Van Yeşilay Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri, ‘Yeşil Girişimcilik Gençliği’ Erasmus KA-153 projesini tamamlamak üzere Almanya’nın Berlin şehrine gitti. 31 Mayıs ile 6 Haziran 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde projenin son hareketliliğini tamamlayacak olan Yeşilay Van Şubesi üyeleri ve gönüllüleri, daha sonra yurda dönecek.

Proje çerçevesinde Yeşil Çember Derneği ile iyi örnek paylaşımları için bir araya gelen Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, Yeşilay'ın dünyada ve Türkiye'de yürüttüğü çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suvat Parin ve DAKA Planlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay’ın da sunumuyla devam eden program, Yeşil Çember Derneği adına Filiz Behrendt, Ayşegül Barış, Gülizar İnce ve Öyküm Öztürk ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitim sonunda Yeşilay Van Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başer Şen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette büyükelçiye Ulusal Ajans tarafından kabul edilen Erasmus KA-153 proje faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.iha