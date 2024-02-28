İpekyolu Gençlik Merkezi, Türkiye ve Almanya arasında yapılacak uluslararası gençlik hareketliliği programı için başvuruların açılacağını duyurdu.

Van İpekyolu Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen uluslararası gençlik hareketliliği programı için önemli bir adım atıldı. "Sürdürülebilir Gönüllülük, Mülteciler, Kültürler Arası Öğrenme Çevre ve İklim" temalı program kapsamında, Van ile Almanya'nın Dorsten şehri arasında uluslararası gençlik programı düzenlenecek.

Van-Dorsten şehirleri arasında gerçekleştirilecek olan program, gençler arasında uluslararası işbirliğini destekleyecek, önemli konuları ele alacak ve kültürel değişim fırsatı sunacak.

Başvurular, 1-11 Mart tarihleri arasında forum doldurularak İpekyolu Gençlik Merkezi'nde şahsen yapılacak. Başvuruda bulunan adayların 1 adet vesikalık fotoğraf temin etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Başvuru adresi ise Bahçıvan Mahallesi, Ezberciler İş Merkezi A Blok Kat:2 İpekyolu/Van olarak açıklandı.

Uluslararası gençlik hareketliliği programı, 5-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve “Sürdürülebilir Gönüllülük, Mülteciler, Kültürler Arası Öğrenme Çevre ve İklim" konularına odaklanacak. Program, gençler arasında uluslararası iş birliği ve deneyim paylaşımı fırsatı sunacak.