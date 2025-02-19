Van’da kar yağışı ile birlikte soğuk havalar da etkili olacak. Meteorolojik tahminlere göre Van’ın Çaldıran ilçesi eksi 30 dereceyi, Özalp ilçesi eksi 25 dereceyi, Başkale ve Saray ilçeleri ise eksi 22 dereceyi görecek.

Van’ın birçok ilçesinde bugün aralıklarla kar yağışı beklenirken yarın ise birçok ilçede yoğun kar yağışı, diğerlerinde ise yine kar yağışı bekleniyor.

ÇALDIRAN DONACAK

Kar yağışlı sistemin önümüzdeki birkaç gün etkili olacağı Van’da soğuk havalar da resmen donduracak. Meteorolojik tahminlere göre Çaldıran ilçesi 23 Şubat Pazar günü eksi 24 dereceyi, Pazartesi günü ise eksi 30 dereceyi görecek.

ÖZALP İLÇESİ BUZ TUTACAK

Van’ın Özalp ilçesinde ise termometreler yine Pazar günü eksi 26, pazartesi günü ise eksi 27 dereceleri gösterecek. Saray ilçesinde de pazartesi termometrelerin eksi 22’leri işaret edeceği tahmin ediliyor.

24 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıklarının Van merkez ilçelerinde eksi 15 dereye kadar, Başkale ilçesinde eksi 22 dereceye kadar, Gürpınar ve Muradiye ilçelerinde de ise eksi 20 derecelere kadar düşmesi öngörülüyor.