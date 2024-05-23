Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Erciş Şefliği tarafından Çaldıranlı öğrencilere biyolojik çeşitliliğin önemine dair bilgilendirmelerde bulunuldu.

Doğadaki canlıların oluşturduğu düzenin bozulmadan devam etmesine dayanak oluşturan biyolojik çeşitliliğin önemine vurgu yapan Van DKMP görevlileri, Çaldıran ilçesinde yer alan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Korunan alan tespiti ve yönetimi, yaban hayatı, av yönetimi, tabiat aktiviteleri, sokak hayvanları alanlarında da yapılan çalışmalar hakkında öğrencileri bilinçlendirmeyi hedefleyen Van DKMP İl Şube Müdürlüğü; biyoçeşitliliğin, doğal düzenin devamı açısından hem insanlar hem de diğer tüm canlılar için önemine dikkat çekiyor.