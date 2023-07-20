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Wanhaber / Özel

Van Denizi Yüzme Festivali’nin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Vangölü Aktivistleri Derneği işbirliğinde gerçekleştirdiği Van Denizi Yüzme Festivali, dün Edremit ilçesinde gerçekleştirilen dalışla start almıştı.

Festivalin ilk gününde, eğitmenler eşliğinde Van Gölü’nün gizemli derinliklerine dalış gerçekleştirilerek, mikrobiyalitler de görülmüştü.

Renkli görüntülerle başlayan festival kapsamında bugün Çarpanak Adasında yüzme etkinliği gerçekleştirilecek.

VAN BALIĞI İKRAMI YAPILACAK

Çarpanak Adasında gerçekleştirilecek yüzme etkinliğinin ardından yüzücüler Tuşba İlçesinde bulunan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’nda kamp kuracak.

Burada akşam saatlerinde mini bir konser düzenlenecek ve ardından yüzücüler ile vatandaşlara balık ekmek ikramında bulunulacak.

Umut Tarhan