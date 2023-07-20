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WanHaber – ÖZEL

Van’ın son günlerde en çok konuşulan konularından biri olan uçak seferlerinin az olması, seyahat etmek isteyen vatandaşları mağdur ediyor. Uçak yetersizliğinin yanı sıra bilet fiyatlarının yüksekliği de eleştiri konusu oluyor.

Direkt uçuş bileti bulamayan vatandaşlardan bazıları aktarmalı uçuş bulsa da, bu şekilde de bilet fiyatlarının çok yüksek olduğu kaydediliyor.

VATANDAŞLAR OTOGARA YÖNELDİ

Son günlerde yaşanan uçak seferlerinin yetersiz olması ve bilet fiyatlarının yüksekliğinden dolayı, seyahat etmek durumunda olanlar otobüslere yönelmek durumunda kalıyor.

Otogarda yoğunluk yaşanırken, bu yoğunluğun uçak seferlerinin azlığından kaynaklandığı belirtiliyor.

Turizm acenteleri ise uçak seferlerinin azalmasına bağlı olarak turizm alanında düşüşlerin olabileceğini söylüyor.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci