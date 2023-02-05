Vanspor Serkan Sefil ile anlaştı

Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, son olarak Akhisar Belediyespor’da oynayan Serkan Sefil ile anlaşmaya vardı.

VAN'DA SPOR 05.02.2023, 15:47 05.02.2023, 16:04
Vanspor Serkan Sefil ile anlaştı

Mehmet Salih Giyci - WanHaber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bitexen Vanspor FK, ara transfer sezonun kapanmasına az bir süre kala forvet transferini duyurdu. Vanspor, son olarak Akhisar Belediyespor’da oynayan Serkan Sefil ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fethiyespor maçının ardından sakatlanan Uğur Can’ın yerini doldurması beklenen Tayyib Kanarya, beklentilerin altında kaldı. Toplamda 101 dakika sahada kalan, gol ve asist katkısı yapamayan Tayyib Kanarya beklentilerin altında bir performans sergiledi. Uğur Can’ın yokluğunda gol yükünü çekebilecek bir oyuncu arayışında olan Vanspor, bu arayışlar sonucunda Akhisar Belediyespor da kanat ve forvet pozisyonunda görev yapan Serkan Sefil’i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Vanspor, konu ile alakalı sosyal medya hesaplarında “Son olarak Akhisar Belediyespor forması giyen kanat forvet pozisyonunda görev yapan Serkan Sefil’i kadromuza kattık” paylaşımında bulundu.

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Akhisar Belediyespor’da 2022-2023 sezonunda 12 maçta, 509 dakika saha da kalan 23 yaşındaki oyuncu gol ve asist üretemedi.

SERKAN SEFİL KİMDİR?
7 Haziran 1999 Gaziantep doğumlu olan Serkan Sefil, 13 yaşında Gaziantep de bulunan Şahinbey Alt yapısında futbola başladı. 2014’de Galatasaray U16 takımına transfer oldu. 5 sezon Galatasaray alt yapısında top koşturan Sefil, 2019 yılında İspanya da mücadele eden UD Almansa takımına bedelsiz olarak transfer oldu. Orda da umduğunu bulamayan Sefil, aynı lig de mücadele eden AD Alcorcon B takımına gönderildi. 2020 de Türkiye’ye dönen Sefil, 1928 Bucaspor’a bedelsiz olarak transfer oldu. 1928 Bucaspor, oyuncuyu hiç oynatmadan aynı sezon Şanlıurfaspor’a kiralık gönderdi. Şanlıurfaspor’da 162 dakika oyunda kalan Sefil 1 asistlik katkı yaptı. Sezon sonunda Bucaspor’a geri dönen Sefil, 2021-2022 sezonunda 25 Bin Euro karşılığında Akhisarspor’a transfer olmuştu.

#vanspor #Serkan Sefil
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