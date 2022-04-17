Van Gölü Spor, DSİ Spor'u mağlup ederek Bal'da kaldı

WanHaber - ÖZEL

2021-2022 Futbol Sezonunda Van'ı Bölgesel Amatör Lig 1'nci Bölge 1'nci Grupta başarıyla temsil eden ve ligi 23 puanla 5'nci sırada tamamlayan Van Gölü Spor ile Çetin Atacan 1'nci Amatör Lig şampiyonu Van DSİ Spor baraj maçında karşı karşıya geldi.

Van Atatürk Şehir Stadyumunda saat 14:00'da başlayan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda daha etkin bir futbol oynayan Van Gölü Spor, kaydettiği gol ile durumu 1-0'a getirdi. Başka gol sesinin çıkmadığı maç Van Gölü Spor'un galbiyetiyle tamamladı.

Gelecek sezon yeniden Van'ı Bölgesel Amatör Lig 1'nci Bölge 1'nci Grupta temsil edecek olan Van Gölü Spor, şampiyonluk kutlamaları yaparken, DSİ Spor ise amatör ligde mücadele etmeye devam edecek.