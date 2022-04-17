Van Gölü Spor, DSİ Spor'u mağlup ederek Bal'da kaldı
2021-2022 Futbol Sezonunda Van'ı Bölgesel Amatör Lig 1'nci Bölge 1'nci Grupta başarıyla temsil eden ve ligi 23 puanla 5'nci sırada tamamlayan Van Gölü Spor ile Çetin Atacan 1'nci Amatör Lig şampiyonu Van DSİ Spor baraj maçında karşı karşıya geldi.
WanHaber - ÖZEL
2021-2022 Futbol Sezonunda Van'ı Bölgesel Amatör Lig 1'nci Bölge 1'nci Grupta başarıyla temsil eden ve ligi 23 puanla 5'nci sırada tamamlayan Van Gölü Spor ile Çetin Atacan 1'nci Amatör Lig şampiyonu Van DSİ Spor baraj maçında karşı karşıya geldi.
Van Atatürk Şehir Stadyumunda saat 14:00'da başlayan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda daha etkin bir futbol oynayan Van Gölü Spor, kaydettiği gol ile durumu 1-0'a getirdi. Başka gol sesinin çıkmadığı maç Van Gölü Spor'un galbiyetiyle tamamladı.
Gelecek sezon yeniden Van'ı Bölgesel Amatör Lig 1'nci Bölge 1'nci Grupta temsil edecek olan Van Gölü Spor, şampiyonluk kutlamaları yaparken, DSİ Spor ise amatör ligde mücadele etmeye devam edecek.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|35
|78
|2. Bodrumspor
|35
|70
|3. 1461 Trabzon FK
|35
|67
|4. Sivas Belediyespor
|35
|63
|5. Çorum FK
|35
|61
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|35
|60
|7. Afjet Afyonspor
|35
|59
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|35
|57
|9. Somaspor
|35
|52
|10. İnegölspor
|35
|49
|11. Ankaraspor
|35
|48
|12. Etimesgut Belediyespor
|35
|44
|13. Diyarbekirspor
|35
|41
|14. Sarıyer
|35
|39
|15. Serik Belediyespor
|35
|39
|16. Adıyaman FK
|35
|36
|17. Turgutluspor
|35
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|35
|31
|19. Niğde Anadolu FK
|35
|25
|20. Kahramanmaraşspor
|35
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Sivasspor
|33
|42
|13. Kayserispor
|33
|42
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Erzurumspor
|30
|50
|6. Eyüpspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21