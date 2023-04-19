TÜİK'in İstatistiklerle Çocuk-2022 verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde %26,5'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi olurken, bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2022 yılında %26,5 oldu. TÜİK Van Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye nüfusunun %26,5'ini çocuk nüfusunun oluşturduğu belirtildi. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %44,9 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %41,4 ile Şırnak, %38,9 ile Muş, %39,3 ile Ağrı ve 38,0'lik ile Van izledi.

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, Van'ın çocuk nüfus oranının %38,0 olduğu ve bu oranla en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il sıralamasında 8. sırada olduğunu belirtildi. 2022 yılında Van nüfusu 1 milyon 128 bin 749 olurken, çocuk nüfusu 428 bin 650 oldu.

Van'daki çocuk nüfusun yaş grubunda bakıldığında 112 bin 765'i 0-4 yaş, 126 bin 44'ü 5-9 yaş, 119 bin 630'u 10-14 yaş, 70 bin 211'i se 15-17 yaştan oluştu. TRB2 bölgesinde yer alan Muş, %38,9 çocuk nüfus oranı ile 5. sırada yer alırken, Van %38,0 çocuk nüfus oranı ile 8. sırada yer aldı.

Bitlis %37,0 çocuk nüfus oranı ile 10. sırada yer alırken, Hakkâri ise, %34,2 çocuk nüfus oranı ile 12. sırada yer aldı. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması %18,1 oldu. AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, %23,6 ile İrlanda, %21,3 ile Fransa, %21,0 ile İsveç olduğu görüldü.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, %15,6 ile İtalya, %15,8 ile Portekiz, %15,9 ile Malta oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,5 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, %16,9 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %17,7 ile Edirne ve %18,4 ile Kırklareli izledi.

CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI 1 MİLYON 79 BİN 842 OLDU

Doğum istatistiklerine göre 2021 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 79 bin 842 oldu. Doğan bebeklerin 554 bin 41'i erkek, 525 bin 801'i ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin %96,9'unu tekil, %3,0'ünü ikiz, %0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.

EN ÇOK ALPARSLAN VE ZEYNEP İSİMLERİ KULLANILDI

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Miraç; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Defne oldu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 332'sine Alparslan, 6 bin 370'ine Yusuf, 5 bin 43'üne Miraç, kız bebeklerin 8 bin 876'sına Zeynep, 6 bin 845'ine Asel, 6 bin 830'una ise Defne ismi verildi.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %7,3 iken bu oran 2022 yılında %2,0'ye düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %0,5 iken bu oran 2022 yılında %0,1 oldu.

Van Bölge Gazetesi