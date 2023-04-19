Van'ın en önemli sorunlarından bir tanesi olan Çevreyolu yeniden gündeme geldi.

2010 yılında ihalesi yapılan ve çalışmlarına başlanan çevreyolu, 18. Madde uygulanması nedeniyle bir tülü tamamlanmadı. Geçen 13 yılın ardından 6 vali, 10 milletvekili ve 10 belediye başkanı/kayyumun değiştiği kentte ne yazık ki çevreyolu bitmedi.

İşte o çevreyolu Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından yeniden gündeme taşındı. Önce kurumsaldan daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva tarafından sorun sosyal medyada paylaşıldı.

Serhdat FM'e konuk olan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, sorulan çevreyolu sorusuna şu cevabı verdi: "2010 yılında ihalesi yapılan ve çalışmaları başlanan Van Çevreyolu ne yazık ki 18. Madde uygulaması nedeniyle 13 yıldır bitmiş değil. İlimizin kalkınması, ticareti ve ekonomisinin gelişimi açısında çevreyolunun ivedilikle tamamlanması gerekmektedir." Van TSO resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Çeliktaş'ın açıklaması ve kurumsal hesaptan yapılan paylaşımın ardından bir paylaşımda Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'dan geldi. Takva'nın paylaşımı yüzlerce olumlu ve olumsuz yorum aldı.

Takva paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Van Çevre Yolu...

Başlama: 2010

Geçen süre: 13 yıl

Değişen Vali sayısı: 6

İktidar Vekil sayısı:10

Değişen Büyükşehir Belediyesi başkanı ve/veya kayyım sayısı: 10

Güzergahtaki üç ilçenin (Edremit, İpekyolu, Tuşba) onlarca belediye başkanı veya vekili!

Sonuç: Henüz YOL yok!"

Kaynak: GüncelVan