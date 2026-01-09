Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Çatak ilçe merkezinde yağmur, Van-Çatak kara yolunda kar yağışı, tipi ve sis etkili oldu. Geçen hafta çığ düşmesi sonucu kapanan ve 6'ıncı günde tek şeritten ulaşımın sağlandığı kara yolu, tipi ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van'dan Çatak yönüne giden araçlar jandarma; Çatak'tan Van'a gelen araçlar, polis kontrol noktalarında durdurularak geçişlerine izin verilmiyor. Yetkililer, sürücülerin çığ riski nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulundu.