Türkiye’de görülen yeni bir virüs ve bunun neden olduğu hastalıkla alarma geçti. Ülkede farklı illerde görülen şap virüsü nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm Türkiye genelinde ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinlerini iptal etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

İKİNCİ BİR KARARA KADAR KAPATILDI

Van Ticaret Borsası'na bağlı olan Canlı Hayvan Borsası ise bakanlıktan yapılacak ikinci bir karara kadar kapatıldı. Karara uymayan havyan sahiplerine ise 46 bin 159 TL idari para cezası uygulanacak.

KARARA UYMAYANLARA 46 BİN 159 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULACAK

Konu üzerine Van Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada: "Son dönemde ülkemizde yaygın olarak görülen "Şap Hastalığı" nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ikinci bir karara kadar 8 Mart tarihi itibariyle ülke genelinde hayvan pazarları kapatılmış, hayvan hareketleri durdurulmuştur.

Karara uymayan havyan sahiplerine 46 bin 159 TL idari para cezası uygulanacaktır. Van Ticaret Borsası olarak bize bağlı olan Canlı Hayvan Borsası'nı Bakanlığımızdan yapılacak ikinci bir karara kadar kapatılmıştır." denildi.

Vanhavadis