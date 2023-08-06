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WanHaber – Özel / Mehmet Salih Giyci

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen Van Çadır kampının 10.Dönemi sona erdi.

Gerçekleştirilen kampta konaklama, yeme ve içme ücretsiz olarak karşılandı. Gençlere farklı şehirleri görme fırsatı sunan kampta, çoğu öğrenci çeşitli etkinliklerle kampı tamamladı.

Gündüzleri sportif etkinliklere, sokak oyunlarına, el sanatlarına ve canlı müzik etkinliklerine katılan gençler, akşam saatlerinde ise sinema keyfi, gökyüzü gözlemi ve okçuluk gibi çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

4 Ağustos’ta başlayan Van Çadır kampı, bugün itibari ile sona erdi.