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Trafikte yapılan herhangi bir hata, ölümle sonuçlanabiliyor.

Yunus Kılınç (63) idaresindeki 20 YST 088 plakalı otomobil ile ters istikametten gelen ve iddiaya göre hatalı sollama yapan Galip Dua (54) idaresindeki 07 DEC 46 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazayı görenler, durumu hemen 112’ye bildirdi.

1 kişi olay yerinde can verdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Mehmet Çelikli'nin (38) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.

Sürücüler ile otomobillerde bulunan İbrahim Dua (78), Neriman Çelikli (35), Ziynet Kılınç (55), Mustafa Çelikli (10) ve Yunus Çelikli’nin (4) ise yaralandığı tespit edildi.

Hastanede kurtarılamadı

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan İbrahim Dua da, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Durumları ağır olan Neriman Çelikli, Galip Dua ve Yunus Kılınç, Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. iha