Van Valisi Ozan Balcı’nın, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından daire başkanları değişmiş, genel sekreterlik görevine de vekaleten Nihat Arpa getirilmişti.

İddialara göre Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine, yeni bir isim getirilecek. Daha önce çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve Bursa Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan Ulaş Akhan’ın Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine getirileceği iddia edildi.

ULAŞ AKHAN KİMDİR?

1978 yılında Edirne’de doğdu. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında Bursa Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı.

Daha önce sırasıyla Sivas Koyulhisar İlçesi Kaymakam Vekilliği, Kastamonu Seydiler İlçesi Kaymakamlığı, Elazığ Alacakaya İlçesi Kaymakamlığı, Kilis Vali Yardımcılığı, Ağrı Doğubayazıt İlçesi Kaymakamlığı, Kaş Kaymakamlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.