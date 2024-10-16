Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, toplu taşıma araçlarında seyahat etmek amacıyla kullanılan Belvan Kart’ın yıldönümü dolayısıyla belli bir ücret karşılığında 1 yıl ücretsiz kullanımı ile ilgili paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, vatandaşların böyle bir duyuruya itibar etmemeleri istendi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada; “Van Büyükşehir Belediyesi olarak bizim böyle bir çalışmamızın olmadığı ve bu paylaşımların tamamen dolandırıcılık maksadıyla yapıldığı bilinmelidir” denildi.

Sahte reklamlarla vatandaşların tuzağa çekilip mağdur edilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, “Tüm halkımızı bu tarz dolandırıcılık faaliyetleri konusunda uyarıyoruz” denilerek, dikkatli olmaları istendi.