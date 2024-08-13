Van Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce duyurmuş olduğu dar gelirli ailelere verilecek olan Sosyal Kartlar ailelere verilmeye başlandı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, daha önce başvuru yapmış ve ekonomik durumu zayıf olan aileler için titiz bir çalışma yürüttü.

5 BİN TL'YE KADAR DESTEK

Bu süreçte sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ilk etapta hane incelemeleri yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından, değerlendirme komisyonu, ailelerin ihtiyaçlarına göre sosyal kart verilmesine karar verdi. Kart limitleri, ailelerin nüfus sayısına göre 2 bin ile 5 bin TL arasında değişiyor.