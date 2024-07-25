Şehrin paydaşlarının bir araya geldiği çalıştayda, Van'ın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlar gibi farklı konularda geleceği masaya yatırılacak.

ŞEDAL, “BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”

‘Van'ın Geleceği Şekilleniyor’ Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, “Düzenlemiş olduğumuz 2024-2029 yıllarını kapsayacak çalıştay, Van’ın geleceğini şekillendirecek önemli bir adım niteliğindedir. Kentimizin sadece bugününü değil geleceğini de düşünmemiz gerekiyor. 5 yılı kapsayacak stratejik plan üzerinde çalışıyoruz. Bu plan, sadece belediyenin değil, tüm paydaşların ortak aklıyla şekillenecektir. Bugün burada, Van’ın sorunlarını, eksiklerini ve potansiyellerini masaya yatırarak, birlikte çözüm arayışlarına gireceğiz. Hepimizin ortak amacı, Van’ın daha yaşanabilir, daha gelişmiş kent haline getirmektir. Kentimizi birlikte inşa ederek ortak akıl ile yöneteceğiz” dedi.

ZEYDAN, “VAN’I DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

“Biz kentimizi, kentimizin dinamikleriyle yöneteceğiz” diyerek konuşmasına başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan ise, “Bu kentte yaşayan herkes kentin yönetiminde söz sahibi olacak. Düzenlemiş olduğumuz çalıştay, Van’ın geleceğine önemli derecede katkı sunacaktır. Bu süreçlerden sonra Van’ı daha ileriye taşıyacak olan imar, ulaşım, kültür, çevre, tarih ve diğer kapsayıcı konuları daha güzel, daha erişilebilir ve daha eşitlikçi bir çalışma olarak sunmuş olacağız. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla halkımıza hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çalıştay’da Tuşba Belediyesi meclis üyesi Leyla Çelik tarafından geçen hafta sonu yapılan Kadın Çalıştayı’nın Sonuç Bildirgesi de okundu.

Bugün başlayan çalıştay yarın da devam edecek.