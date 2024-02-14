Sosyal belediyecilik anlamında yaptığı başarılı çalışmalarla halkın takdirini toplayan Van Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Eğitime destek amacıyla Edremit ilçesi Fidanlık Parkı’nda bulunan 5 sınıflı kreş ve gündüz bakımevinde 70 öğrenci eğitim görüyor.

10 öğretmen, yardımcı abla, güvenlik görevlileri ve aşçıları olan kreşte tam gün eğitim alan öğrenciler; oyunlar oynayıp müzik becerilerini geliştiriyor. Kahvaltı, öğle yemeği ve öğün arası verilen kreşte, yardımcı abla nezaretinde evlerinden alınan minikler eğitimin ardından yine servislerle evlerine bırakılıyor.



Özel kreşlere göre daha uygun olan Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde, kaliteli eğitim verdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sibel Çıtak, “Tam donanımlı, güvenli ve hijyenik bir ortamda usta öğreticiler tarafından çocuklarımıza eğitim veriyoruz.

Fidanlık Parkı içerisinde bulunan kreşimiz, çocuklarımızın dışarıda aktivite yapmalarına ve vakit geçirmelerine imkan sağlıyor. Ayrıca ücret konusu ise çok cazip kar odaklı çalışmıyoruz. Alınan ücret ise yine tamamıyla öğrencilerimizin gelişimi için kullanılıyor. Amacımız; ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza daha kaliteli eğitim vermektir” dedi.