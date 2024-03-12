Kentin kültür-sanat hayatına büyük katkı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Tiyatro, Müzik, Resim ve Halk Oyunları bölümlerinden oluşan sanat eğitimlerine başlıyor.
Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi bünyesinde kurulan konservatuvar 26 Şubat, 7 Mart tarihleri arasında başvuru kabulü yapmıştı.
Yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından başvuruları kabul edilen adaylar 16 - 17 Mart tarihlerinde özel yetenek sınavına alınacak. Halk oyunları, müzik, tiyatro branşlarına başvuru yapanlar 16 Mart saat 9:00 17: 00, Resim branşına başvuru yapanlar ise 17 Mart saat 09:00 – 17:00 saatlerinde sınav olacak.
Özel yetenek sınavları Hacıbekir Kültür Merkezinde uzman eğiticiler ve idareciler gözetiminde yapılacak.
Sınav hakkındaki tüm detaylara ve sınav kılavuzuna www.van.bel.tr adresi “DUYURULAR” kısmından ulaşılabileceği belirtildi.