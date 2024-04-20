Van Büyükşehir Belediyesi 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın başkanlık ettiği toplantıda önceden belirlenen gündem maddeleri konuşuldu.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle 6.2 Milyar TL, bünyesinde bulunan kurum ve şirketlerin ise yaklaşık 2.6 Milyar TL borcu olduğu belirlendi.

Böylelikle Van Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu 8.8 Milyar TL olarak açıklandı.