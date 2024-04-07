GÖREVDEN ALINAN İSİMLER

Abdullah Zeydan, Genel Sekreterlik ve yardımcılıklarının yanı sıra, belediyenin 5 önemli biriminde daha görevden almalar gerçekleştirdi.

Görevden alınanlar arasında, Makine İkmal Bakım ve Onarımı Dairesi Başkanı Adnan Ergenç , Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erkan Akın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Sedat Ünal,, Mali Hizmetler Daire Başkanı Cengiz Tekinyer ve Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Maşuk Keskin bulunuyor.

YENİ ATANAN DAİRE BAŞKANLARI

Görevden alınan daire başkanlarının yerine yeni isimler atandı.

Yapılan değişiklikle;

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Tayyar Yıldız,

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Fehmi Yalçın,

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayla ÇELİK,

Makine İkmal Dairesi Başkanı İlyas Yıldırım,

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Maşuk Keskin atandı.