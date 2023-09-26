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Wanhaber / Haber Merkezi

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Çocuk Gününde uçurtma şenliği etkinliği düzenleyecek.

Van Valiliği ile birlikte bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ücretsiz etkinlik 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 12:00’da Van Kalesi Atatürk Kültür Parkı Konser alanında yapılacak.

Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan’ın da katılacağı etkinlikte çocuklara ücretsiz olarak uçurtma dağıtılacak.

Uçurtma Şenliği’ne başta çocuklar olmak üzere tüm Van halkı davet edildi.