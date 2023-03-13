Hayvanlarda görülen "Şap Hastalığı" nedeniyle Türkiye geneli olduğu gibi Van’da da canlı hayvan pazarı geçici süre ile kapatıldı.

Çift tırnaklı hayvanların etkilendiği, et ve süt verimi açısından kayıplara yol açan şap hastalığı dolayısıyla harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, canlı hayvan pazarı içerisinde ilaçlama çalışması yaptı.

Hastalığın önüne geçerek yayılmasını engelleme amacıyla yürütülen temizlik ve ilaçlama çalışmalarına belirli periyotlarla devam edileceği kaydedildi.iha