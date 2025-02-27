Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2024 yılında Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatıyla kurulan konservatuvar, kentin kültür ve sanat hayatına yenilik kattı. Birçok öğrenciyi hayalleriyle buluşturan, yüzlerce yeteneğin gün yüzüne çıkmasına vesile olan konservatuvar, yeni başlatılan proje ile okullarda kültürel programlar düzenliyor.

'Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Öğrencilerle Buluşuyor' projesinin ilki Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirdi. Programda öğrenciler müzik bölümü eğitmenlerinin vermiş olduğu konserde gönüllerince eğlenip şarkılara eşlik ederek halk oyunu gösterilerini izledi. Konser sonunda ise öğrenciler resim sergisini gezerek ressam eğitmenlerden resimler ve çizim teknikleri konusunda bilgi aldı.

Yapılan etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten öğrenciler, etkinlik için büyükşehir belediyesine teşekkür ettiler.

Etkinliklerin eğitim öğretim dönemi boyunca her gün 2 farklı okulda devam edeceği belirtildi.