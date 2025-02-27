Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için önemli bir destek paketi açıkladı.

7.600 TL’lik ulaşım desteği, öğrencilerin yılda iki kez ailelerinin yanına gidip dönmelerini sağlayacak.

2 gidiş + 2 dönüş olmak üzere toplam 4 biletin ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Peki, bu destekten kimler faydalanabilecek? Başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu destekten yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru şartları belli oldu:

- Türk vatandaşı olmak

- 25 yaşını doldurmamış olmak

- Muhtaçlık kriterine uygun olmak

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Öğrenciler ve aileleri, belirlenen şartları sağlayarak e-Devlet veya SYDV aracılığıyla başvurularını yapabiliyor.

18 yaş ve üzeri öğrenciler, e-Devlet'e TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak başvuru formunu doldurabiliyor.

18 yaş altı öğrenciler ise aileleri ile birlikte, başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapabiliyor.

2025 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YOL YARDIMI NE KADAR?

2025 yılı bilet yardımı kapsamında öğrencilere sağlanacak destek miktarı belli oldu. Tek yön için üst limit 1.900 TL, toplamda 4 bilet için 7.600 TL olarak belirlendi.

Öğrenciler, gidiş tarihinden 30 gün önce başvuru yaparak bu yardımdan faydalanabilecek.