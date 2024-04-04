Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının ardından dün başlayan olaylar, bugün devam etti.

Akşam saatlerinde ise Yüksek Seçim Kurlu (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, Van'da mazbatayı DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından Van'da 2 gündür olayların yaşandığı caddeler, yerini sevinç gösterilerine bıraktı. Yüzlerce araç konvoyu kornalar çalarak DEM Parti bayraklarıyla caddelerde dolaşarak kutlama yaptı.